Megkezdték a Sipot-vízeséshez vezető út javítását

A Sipot-vízesés Kárpátalja egyik legkedveltebb turisztikai látványossága. A rossz burkolatállapot miatt eddig nehéz volt a vízeséshez vezető útszakaszon közlekedni. A közelmúltban kezdték meg az út javítását – közölte a kárpátaljai közutak szolgálata szeptember 4-én.

A turisztikai szempontból is jelentős C-070623-as út a huszti járási Bükköskőt (Potjik) köti össze a Sipot-vízeséssel.

Mivel évente több ezer turista keresi fel a vízesést, kiemelt jelentőségű ennek az útvonalnak a felújítása.

Kárpátalja.ma

Forrás: a kárpátaljai közútkezelő szolgálat Facebook-oldala