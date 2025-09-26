Tizenhét kárpátaljai startup kapott támogatást

Szeptemberben 26-án adták át a díjakat az idei megyei startupverseny győzteseinek, akik vállalkozói ötleteikkel elnyerték a szakmai zsűri támogatását.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója elmondta:

– Idén összesen 17 projekt részesült 155–200 ezer hrivnya közötti anyagi támogatásban, ami az elmúlt három év legjobb eredménye. A program keretösszege 2023-ban még 1,2 millió hrivnya volt, idén azonban már 3,3 millió hrivnyát különítettek el erre a célra.

A kormányzó kiemelte: nemcsak a finanszírozás nő, hanem a projektek minősége is. Példaként említette a Szolyvai Szakközépiskola diákjának, Olekszandr Zaharovnak találmányát, a „Stick Friend” okosbotot, amely SOS-gombbal és GPS-nyomkövetővel segíti az időseket baj esetén.

A nyertesek között szerepel öt projekt, amelyet háborús veteránok és belső-ukrajnai menekültek nyújtottak be.

Bileckij hozzátette, ezek az ötletek nemcsak vállalkozásokat teremtenek, adóbevételeket és munkahelyeket biztosítanak, hanem Kárpátalja jó hírét is öregbítik.

– Ma sok kezdeményezésnek adtunk esélyt, hogy sikeres üzletté váljon. Hiszem, hogy ezek a projektek a jövőben érezhetően hozzájárulnak majd a régió fejlődéséhez

– fogalmazott a kormányzó.

