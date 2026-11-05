Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 56 éves nő a Rahói járásban

Testfelületének 40 százalékán szenvedett égési sérüléseket egy 56 éves nő a Rahói járásban – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán november 5-én.

A nő férjének elmondása szerint felesége tárgyakat égetett a kemencében, eközben mindkét kezén, az arcán és az alsó végtagjain is égési sérüléseket szenvedett.

A helyszínre kiérkező mentősök megállapították, hogy a nő testfelületének körülbelül 40 százalékát érintik a hő okozta sérülések. A sérült megkapta a szükséges sürgősségi ellátást.

Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy kiterjedésű égési sérülések komoly veszélyt jelentenek az egészségre és az életre. Ilyen esetben először meg kell szüntetni a hőhatást, az érintett bőrfelületet nem szabad olajjal vagy krémmel bekenni, a hólyagokat pedig tilos kiszúrni. Súlyos égési sérülés esetén azonnal mentőt kell hívni a 103-as számon.

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