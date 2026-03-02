Súlyos fagykárok a Vinnicja megyei gyümölcsösökben

Rendkívüli téli fagyok okoztak jelentős károkat a csonthéjas gyümölcsökben Vinnicja megyében – az agrárszakemberek szerint a sárgabarack és az őszibarack termésének akár 80%-a is odaveszhet. A hírt az Ukrinform közölte a Vinnicjaszadvinprom Kertészek Szövetsége vezetőjére, Szerhij Bojcsukra hivatkozva.

A szakember tájékoztatása szerint a tartósan alacsony hőmérséklet következtében a gyümölcsösökben szinte az egész megyében elfagytak a termőrügyek. A legnagyobb károkat a sárgabarack- és őszibarack-ültetvények szenvedték el, ahol a veszteségek mértéke elérheti a 80%-ot.

A meggy, a cseresznye és a szilva esetében 30–40%-os terméskieséssel számolnak. Az almaültetvények ugyanakkor jobban átvészelték a telet, ott a várható veszteség 10–15% körül alakul.

Bojcsuk arra is figyelmeztetett, hogy a csonthéjas kultúrák helyzete tovább romolhat, ha a vegetáció megindulását követően tavaszi fagyok lépnek fel. A tavaszi lehűlések hatása részben csökkenthető megfelelő agrotechnikai intézkedésekkel és stresszcsökkentő készítmények alkalmazásával, azonban a téli fagyok okozta károk már visszafordíthatatlanok.

