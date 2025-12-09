Súlyosan bántalmazta falubelijét egy férfi Szajkófalván
A rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy 52 éves szajkófalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ásóval verte fejbe 38 éves ismerősét – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata kedden.
A közlemény szerint a gyanúsított konfliktusba keveredett a sértettel. A vita tettlegességig fajult. Az 52 éves férfi ásót ragadott és ütni kezdte a vendége fejét. Az áldozat hazamenekült, ahol állapota tovább romlott. Fejsérüléssel és nyakszirtcsonttöréssel szállították kórházba.
A rendfenntartók felkeresték a tettest, aki beismerte bűnösségét.
Az ügyben büntetőeljárás indult.