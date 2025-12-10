Sűrű ködre figyelmeztetnek Kárpátalján

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint december 10-én éjszaka és december 11-én a reggeli órákban sűrű ködképződésre kell számítani Kárpátalja nagy részén.

A figyelmeztetés szerint 200-500 méterre csökken a látótávolság, emiatt megyénkben egyes fokozatú, sárga riasztás van érvényben.

A járművezetőket arra kérik, fokozott óvatossággal vezessenek az utakon, és szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat. Minden járművezető kapcsolja be a biztonsági övet, tartsanak biztonságos követési távolságot, ne lépjék túl a megengedett sebességhatárt, illetve az időjárási viszonyoknak megfelelően használják a tompított fényszórót és a ködlámpát.

Kárpátalja.ma