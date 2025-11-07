Tűz ütött ki egy szállodakomplexumban a Munkácsi járásban

Tűzesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez november 6-án. A lángok egy szálloda-étteremkomplexum kazánházában csaptak fel a munkácsi járási Hársfalván.

A helyszínen dolgozó alkalmazottak észlelték a füstöt, és megkezdték az oltást, majd értesítették a DSZNSZ egységeit.

A lángok mintegy 25 négyzetméteren károsították a falburkolatot és a födémszerkezet egy részét. A lángok nem terjedtek át a szállodakomplexum többi részére.

Személyi sérülés nem történt.

A hatóságok jelenleg vizsgálják a tűz okát, valamint a keletkezett károk mértékét.

Kárpátalja.ma