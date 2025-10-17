Szándékos gyújtogatás a Huszti járásban

A rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy 42 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy felgyújtott egy lakóházat a huszti járási Boród (Brid) településen – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség pénteken.

A rendfenntartókat október 16-án értesítették egy lakóépületben keletkezett tűzesetről. Az elsődleges nyomozati intézkedések megállapították, hogy a tüzet egy helyi lakos szándékos cselekedete okozta.

A rendőrség kiderítette, hogy a 42 éves nő és a ház 71 éves tulajdonosa között hosszú ideje ellenséges viszony állt fenn. Egy újabb konfliktus alkalmával a fiatalabb nő betört az ismerőse házába, és felgyújtott néhány háztartási tárgyat és egy kanapét.

A gyújtogató ellen büntetőeljárás indult. Az ügyben szakértői vizsgálatot rendeltek el.

