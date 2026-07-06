Fűégetés közben sérült meg egy idős nő a Huszti járásban

Megsebesült egy 69 éves nő vasárnap a Huszti járásban található Rakasz (Rokoszovo) községben, amikor tűz ütött ki egy száraz füves területen.

A település Fő utcájában keletkezett tüzet helyi lakosok vették észre, akik az erős füst láttán értesítették a tűzoltókat. A huszti egységek a helyszínen egy égési sérüléseket szenvedett nőt találtak. A tűzoltók elsősegélyben részesítették, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

A lángokat mintegy 0,3 hektáros területen sikerült megfékezni és teljesen eloltani.

A katasztrófavédelem ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet, mivel az könnyen súlyos tüzekhez és személyi sérülésekhez vezethet. Tűz észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot a 101-es segélyhívó számon.

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