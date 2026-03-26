Szaúd-Arábiába utazott az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Szaúd-Arábiába látogatott. Erről maga az államfő számolt be a Telegramon március 26-án.
Zelenszkij bejegyzése szerint fontos találkozókat terveznek, amelyek célja az együttműködés kialakítása a biztonság megerősítése érdekében.
„Megérkeztem Szaúd-Arábiába. Fontos találkozókat tervezünk. Nagyra értékeljük a támogatást, és támogatjuk azokat, akik készek velünk együttműködni a biztonság érdekében”
– hangsúlyozta a közösségi oldalán megosztott videóban az ukrán elnök.