Századik születésnapját ünnepelte Nina Popovics Ungváron

Február 15-én ünnepelte 100. születésnapját Nina Popovics – adta hírül az Ungvári Városi Tanács a Facebook-oldalán hétfőn.

A hölgy 1926-ban született a Kijev megyei Berezany községben. Fiatalon megtapasztalta a második világháború borzalmait. 1942 és 1945 között egy németországi kényszermunkatáborban raboskodott. Hazatérése után befejezte iskolai tanulmányait, majd beiratkozott a Kijevi Állami Pedagógiai Intézet Idegen Nyelvi Karára, amelyet 1951-ben fejezett be.

Kinevezéssel kezdte meg pedagógiai munkáját: némettanárként dolgozott a Técsői 1. Sz. Középiskolában.

Később feleségül ment Mikola Popovicshoz, a házaspárnak két gyermeke született: Anatolij és Inna.

1964-ben a család Ungvárra költözött. Az édesanya itt folytatta tanári tevékenységét az 5. és 6. számú iskolákban, ahol 1981-es nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Lelkiismeretes munkájáért számos díszoklevelet kapott a városi oktatási osztálytól és a pedagógusok szakszervezetétől.

Nina Popovicsnak két gyermeke, négy unokája és két dédunokája van.

Kárpátalja.ma