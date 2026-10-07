Százezer hrivnyát lopott el egy házból egy 16 éves fiú Rahón

A rendőrség őrizetbe vette azt a 16 éves fiút, akit azzal gyanúsítanak, hogy 100 ezer hrivnyát lopott el egy rahói házból.

A nyomozás szerint a fiú az eset estéjén egy ismerősével tartózkodott a házban. Miután a nő elhagyta az ingatlant, a fiú később egyedül visszatért, megrongálta az ajtót, majd behatolt a házba és magával vitte a 100 ezer hrivnyát.

A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a gyanúsítottat. Addigra a fiú a pénz egy részét már elköltötte, 79 ezer hrivnyát azonban megtaláltak nála, és visszaadták a tulajdonosnak.

A nyomozók büntetőeljárást indítottak. A gyanúsított bűnösségét jogerős bírósági ítélet állapíthatja meg.

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