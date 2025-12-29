Szén-monoxid-mérgezés történt a Beregszászi járásban

Füstmérgezést szenvedett egy család a Beregszászi járásban – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

Az eset a Nagyszőlősi kistérséghez tartozó Szőlősegresen (Олешник) történt december 29-én a kora reggeli órákban.

A mérgezést a családfő észlelte, aki arra ébredt, hogy a felesége összeesett. A férfi azonnal kinyitotta a ház ablakait és ajtóit, majd megvizsgálta a hat gyermekét. A család 25, 23, 20, 16, 14 és 12 éves tagjai rosszul érezték magukat, részben elvesztették eszméletüket. A férfi kórházba vitte a családját.

Az orvosok mindenkinél szén-monoxid-mérgezést állapítottak meg.

A DSZNSZ munkatársai arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizzék a fűtőberendezéseket és a kéményeket az otthonokban. Ha gyengeséget, fejfájást, szédülést éreznek, azonnal szellőztessék ki a házat és hívjanak segítséget.

