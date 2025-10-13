Szén-monoxid-mérgezésben halhatott meg két ember Munkácson
Tragikus eset történt október 12-én délután egy munkácsi tömbházban, a Luciv utcában.
A mentőszolgálatot 15:25-kor értesítették, hogy két ember – egy 1976-os, valamint egy 1979-es születésű – valószínűleg szén-monoxid-mérgezés következtében hunyt el.
A tragédia lehetséges oka a társasházban található gázkazán kéményének meghibásodása lehetett.
Jelenleg a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit és a halál pontos okát.
A mukachevo.net internetes hírportál nyomán.