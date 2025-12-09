Szén-monoxid-mérgezést kapott két gyerek a Huszti járásban

Szén-monoxid-mérgezéssel szállítottak kórházba egy 15 és egy 13 éves gyereket a huszti járási Gernyésen (Kopasneve) december 8-án – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A DSZNSZ közleménye szerint a kiskorúak szülei aggódni kezdtek, amikor reggel a gyerekek iskolába készülődés közben sokáig nem hagyták el a szobájukat. Amikor bementek hozzájuk észrevették, hogy valami nincs rendben és azonnal mentőt hívtak.

Az előzetes feltételezések szerint a mérgezés oka a cserépkályha lehetett, de a pontos okokat szakértők vizsgálják.

A szén-monoxidot nem lehet látni, megszagolni vagy érezni – ezért hívják „láthatatlan gyilkosnak”. Már alacsony koncentrációban is súlyos mérgezést okoz, hosszabb időn keresztül pedig halálos lehet. A mérgezés tünetei közé tartozik a fejfájás, szédülés, hányinger, gyengeség, és sok esetben az érintett nem is veszi észre a bajt.

A szakemberek szerint a tragédiák többsége megelőzhető, ha a lakosok betartanak néhány alapvető szabályt:

Szereljünk fel szén-monoxid-érzékelőt. Ez az egyetlen biztos módja annak, hogy időben észleljük a gáz jelenlétét.

Rendszeresen szellőztessünk, különösen ott, ahol kályha, gázkészülék vagy kandalló működik.

Ellenőrizzük és tisztítsuk a kéményeket és a szellőzőket még a fűtési szezon kezdete előtt.

Tartsuk be a tűzhelyek és kályhák használati szabályait. Soha ne fűtsünk zárt helyen, rossz huzat mellett!

Ne szereljünk páraelszívót közvetlenül gázbojler mellé, mert ez megzavarhatja a készülék működését és visszafújhatja a füstöt a helyiségbe.

Csak tanúsított, biztonságos fűtőberendezéseket használjunk. A silány minőségű, nem bevizsgált eszközök életveszélyesek lehetnek.

Kárpátalja.ma