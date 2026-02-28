Szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy 5 éves gyerek Kárpátalján

Tűz ütött ki egy lakóépületben az ungvári járási Sóslakon (Szily) február 28-án – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a tűz keletkezésekor csak egy ötéves kisfiú tartózkodott a házban. A gyermek édesanyja néhány percre elment a boltba, de amikor hazatért, már füst tódult ki a házból. A nő azonnal kivitte a kisfiát az udvarra, majd segítséget kért a szomszédjáról, aki tűzoltósofőrként dolgozik.

A szakember hívta a kollégáit, majd megszervezte a lángok megfékezésére irányuló sürgősségi intézkedéseket. A többi szomszéddal együtt kivitték a házból a legértékesebb tárgyakat.

A tűzoltók fél óra alatt megfékezték a 15 négyzetméteren pusztító tüzet. A gyermeket szén-monoxid-mérgezés tüneteivel szállították kórházba.

Az előzetes adatok szerint a tüzet egy rövidzárlat okozhatta a kanapé mellett elhelyezett elektromos fűzőberendezésben.

A DSZNSZ munkatársai felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy legyenek nagyon óvatosak az elektromos fűtőberendezések használatakor. Soha ne hagyják bekapcsolva felügyelet nélkül, és ne helyezzék gyúlékony tárgyak közelébe. Fontos továbbá, hogy rendszeresen ellenőrizzék az elektromos készülékek állapotát.

Kárpátalja.ma