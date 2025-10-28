Szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy kétéves gyerek Kárpátalján
Szén-monoxid-mérgezéssel szállítottak kórházba egy kétéves gyereket az ungvári járási Szerednyén október 27-én – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán kedden.
A tűzoltók 19 óra körül kaptak bejelentést egy tűzesetről. A helyszínen már ott tartózkodtak a mentősök, akik egy 2023-ban született gyermeket láttak el, majd füstmérgezéssel szállították kórházba.
A tűzoltók 20 perc alatt teljesen megfékezték a lángokat. A 10 négyzetméteren pusztító tűz az épület tetőszerkezetét rongálta meg.
A tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják.