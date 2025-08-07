Szeptembertől testkamerát kell viselniük a toborzóknak Ukrajnában
Ukrajnában szeptember 1-jétől a hadkötelesek mozgósítását végző Területi Toborzó- és Szociális Támogatási Központok (TCK) minden alkalmazottja köteles lesz testkamerát viselni, és videofelvételt készíteni a behívók átadásáról vagy az iratok ellenőrzéséről – jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Telegramon.
A tárcavezető figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.
Forrás: MTI
Nyitókép: illusztráció. Forrás: tsn.ua