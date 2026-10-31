Szigorítják a humanitárius segélyszállítmányok ellenőrzését Ukrajnában

Az ukrán kormány új intézkedéseket vezet be a feketegazdaság visszaszorítása érdekében. A tervek között szerepel a humanitárius segélyszállítmányok vámkezelésének és ellenőrzésének szigorítása is – számolt be az Ukrinform.

Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy a kormány a rendvédelmi szervekkel, az adóhatósággal és a vámszolgálattal együttműködve határozta meg a következő lépéseket.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a humanitárius segélyeknek gyorsan el kell jutniuk a rászorulókhoz, ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy a segélyszállítmányokat illegális árubehozatalra használják fel.

Ennek érdekében módosítják a humanitárius szállítmányok vámkezelésére vonatkozó szabályokat. A közeljövőben közzéteszik azoknak a termékeknek a felülvizsgált listáját is, amelyekre az új előírások vonatkoznak majd.

Emellett az adóhatóság, a vámszolgálat és a Gazdaságbiztonsági Hivatal fokozottan ellenőrzi a magas kockázatúnak minősített adózókat.

A kormány az adóelkerülés egyik elterjedt módszere ellen is fellépne. Egyes nagyvállalatok és üzletláncok ugyanis több tucat vagy akár több száz egyéni vállalkozás között osztják szét bevételeiket, hogy elkerüljék az általános forgalmi adó megfizetését.

A miniszterelnök szerint az intézkedések célja az állami költségvetés bevételeinek növelése, valamint az egyenlő és tisztességes versenyfeltételek biztosítása a törvényesen működő vállalkozások számára.

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