Szigorították a szerencsejáték-szabályokat Ukrajnában

Az ukrán kormány új követelményeket vezetett be a szerencsejáték-üzletággal szemben. Az intézkedések célja a szerencsejáték-függőség elleni küzdelem – közölte Ukrajna Digitális Átalakítási Minisztériuma a hivatalos oldalán október 30-án.

A rendelkezés szerint a szerencsejáték-szervezőknek ezentúl új követelményeket kell betartaniuk. Ezentúl kötelesek:

figyelemmel kísérni a játékos viselkedését, és ha a függőség egyértelmű jeleit tapasztalják, megszakítani a játékot, de az addig elnyert összeget kifizetni;

a játékos kérésére blokkolni a fiókját. Ezt követően nem lehetséges a számla feltöltése vagy a játékban való további részvétel;

megakadályozni a játékot addig, amíg a játékos nem állít be idő- és költési limiteket, illetve ellenőrizni, hogy ezeket ne lépje túl;

rendszeresen tájékoztatni a játékosokat a személyes fiókjukban arról, mennyi ideje játszanak és mennyit költöttek – lehetőséget adva a játék folytatására vagy leállítására;

tanácsadást nyújtani a játékszenvedéllyel kapcsolatban;

tájékoztatni a kockázatokról és a felelős játékról a játéktermekben és az online felületeken is.

A kóros és problémás játékmagatartás fogalmát szabályozási szinten is rögzítették – áll a bejegyzésben.

