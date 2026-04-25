Szívelégtelenségben halt meg egy férfi a krivij rihi toborzóközpontban

Életét vesztette egy 1975-ben született férfi Krivij Rih Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központjában (TCK) 2026. április 22-én – a Dnyipropetrovszk megyei TCK a Facebook-oldalán szombaton.

A közleményben azt írják: az előzetes diagnózis szerint a halál oka szívelégtelenség volt. A szóban forgó állampolgárt 2025 óta körözték a katonai regisztráció megsértése miatt.

Amikor megtalálták, a rendőrök és a toborzótisztek közösen szállították a helyi toborzóközpontba. A férfi felmutatta a rákos megbetegedé gyanúját igazoló dokumentumait, amelyekkel összefüggésben további orvosi vizsgálatra küldték.

Az ellenőrzés során azonban a férfi rosszul lett, majd meghalt. A helyszínre mentőt hívtak, akik nem találtak erőszakra utaló jeleket az elhunyton.

Kiemelték: jelenleg is zajlanak a szükséges intézkedések az eset okainak és körülményeinek megállapítására.

