Szlovákia új ungvári főkonzuljával találkozott Miroszlav Bileckij

Henrich Sasaival, a Szlovák Köztársaság új ungvári főkonzuljával találkozott Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója szeptember 23-án.

A találkozón a kormányzó megköszönte a szlovák vezetés és a nép támogatását, valamint hangsúlyozta a két ország közötti eddigi gyümölcsöző együttműködést. Egyúttal biztosította a felet arról, hogy Kárpátalja készen áll a további közös munkára, a helyi közösségek érdekében.

Henrich Sasai főkonzul elmondta: feladatai között továbbra is kiemelt helyen szerepel a határ menti régiók partnerségének elmélyítése, az oktatási és kulturális projektek támogatása, valamint az infrastruktúra fejlesztése.

Bileckij kiemelte, hogy különösen fontos számára a szlovák fél azon szándéka, miszerint 2026-ban megkezdik a Felsőnémeti határátkelőhely rekonstrukcióját. Mint fogalmazott, az érdemi eredmények eléréséhez szükséges a folyamatok összehangolása az ukrán oldallal is.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy nagy jelentősége van a határ menti együttműködésnek, hiszen Szlovákia nagyszabású infrastrukturális fejlesztései közvetlenül hatással lesznek Kárpátaljára.

A találkozón szó esett a Kárpátokat átszelő kerékpárút kiépítésének tervéről is, amely Ukrajnát, Szlovákiát, Romániát, Lengyelországot és Magyarországot kötné össze egy egységes turisztikai útvonallal. Bileckij szerint a kezdeményezés lehetőséget nyitna a helyi közösségek fejlődésére, valamint hozzájárulna a régió kulturális örökségének bemutatásához.

– Meggyőződésem, hogy számos sikeres projekt vár ránk, amelyek pozitívan befolyásolják majd közösségeinket, és erősítik Ukrajna és Szlovákia határ menti együttműködését

– zárta bejegyzését a kormányzó.

Kárpátalja.ma