Új szociális támogatás: ki kaphat 4 500 hrivnyát?

Februárban az ukrajnai családok újabb szociális támogatásban részesülnek, amelynek összege családonként egyedileg kerül kiszámításra. Az alaptámogatás összege 4 500 hrivnya, azonban bizonyos esetekben ennek akár a kétszerese vagy háromszorosa is folyósítható – írja a pmg.ua hírportál.

A szociális támogatás az alacsony jövedelmű családok számára érhető el. Az intézkedést elsősorban azok számára hozták létre, akik nehéz éltkörülmények között élnek. A támogatást kezdetben hat hónapra ítélik meg, ugyanakkor később ez meghosszabbítható.

Azok a családok, akik 2026-ban igényelték először a támogatást, minden hónapban legkésőbb a 25. napig kapják meg az összeget bankkártyájukra.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatás igénylése a Gyija alkalmazáson keresztül történik. Az igényléshez legalább egy biometrikus dokumentum szükséges:

személyi igazolvány (ID-kártya),

útlevél, vagy

kódszám (hitelesített adóügyi azonosító).

Az állam nem jogosítja fel a támogatásra azokat, akik:

a bankszámláikon 100 ezer hrivnyát meghaladó megtakarítással rendelkeznek,

az elmúlt évben nagy értékű vásárlásokat hajtottak végre (ingatlan, több jármű, valuta vagy értékpapír),

több autó tulajdonosai.

Ki kaphat 4 500 hrivnyát, és ki ennél többet?

Az alaptámogatás összege 4 500 hrivnya személyenként, de a végösszeg a család összetételétől és jövedelmétől függően magasabb lehet.

Például, ha egy négytagú család, ahol az édesapa fogyatékossággal élő személy, az édesanya pedig két kiskorú gyermeket nevel, havonta több mint 12 800 hrivnya támogatásra lehet jogosult, amelyet a család fél éven keresztül kap, majd lehetőség van a hosszabbításra is.

Kárpátalja.ma