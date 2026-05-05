Szokatlan légköri jelenség: forgószél alakult ki a Huszti járásban

A kárpátaljai hegyvidéken ritkán tapasztalható természeti jelenség borzolta a kedélyeket a napokban: örvényszerű szél, egy kisebb tornádóra emlékeztető forgószél alakult ki a huszti járási településen, Fülöpfalván (Pilipec).

A szemtanúk beszámolói szerint a jelenség a helyi piac közelében keletkezett, ahol a hirtelen feltámadó, erőteljes szél több árus portékáját is felkapta és szétszórta. Bár a forgószél rövid ideig tartott, látványos és egyben ijesztő volt, hiszen a térségben kifejezetten ritkának számítanak az ilyen jellegű légköri képződmények.

A felvételek gyorsan elterjedtek, és sokakat meglepett, hogy Kárpátalján is kialakulhatnak a tornádókhoz hasonló jelenségek.

Szakértők szerint az ilyen kisebb léptékű forgószelek kialakulása nem teljesen kizárt a régióban sem.

Szerencsére személyi sérülésekről nem érkezett hír, az anyagi károk pedig mérsékeltek maradtak. Az eset ugyanakkor emlékeztet arra, hogy az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, és a korábban ritkának számító jelenségek is egyre gyakrabban fordulhatnak elő térségünkben.

