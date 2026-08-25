Illegális fakitermeléssel gyanúsítanak egy férfit a Szolyvai járásban

A rendőrség gyanúsítottként hallgat ki egy 50 éves férfit a szolyvai járási Zajgóról (Duszino), aki a hatóságok szerint illegális fakitermelésben vett részt.

A nyomozás során megállapították, hogy a férfi idén februárban külön engedély nélkül bükkfákat vágott ki a Szolyvai Főerdészethez tartozó Zajgói Erdészet területén. A helyszín átvizsgálásakor a rendőrök több tucat kivágott fát találtak.

A hatóságok szerint a férfi cselekményével jelentős anyagi kárt okozott a helyi kistérségnek.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A nyomozás jelenleg is tart.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség

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