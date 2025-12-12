Elhunyt Sztepan Hiha kárpátaljai énekes

66 éves korában elhunyt Sztepan Petrovics Hiha énekes, zeneszerző, Ukrajna Népi Művésze.

Az országosan ismert előadóművész 1959. november 16-án született a huszti járási Bilkén. Az Ungvári Művészeti Szakközépiskola és a kijevi zeneakadémia elvégzése után 1988-ban a Kárpátaljai Megyei Filharmónia szólistájaként dolgozott.

Vulicja Natali című albumával 2002-ben a független Ukrajna első aranylemezes előadója lett. Öt szólólemez és több népszerű sláger szerzője volt.

Hosszú betegség után 2025. december 12-én hunyt el Lembergben (Lviv).

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: