Szünetel a határforgalom az ukrán-magyar határátkelőhelyeken

A vámhatóság adatbázisában fellépő technikai hiba miatt Ukrajna államhatárán ideiglenesen felfüggesztették a határátlépést. Jelenleg sem az állampolgárok, sem a járművek regisztrációja nem működik. Erről az Ukrán Állami Határőrszolgálat számolt be a hivatalos oldalán.

A hiba miatt nem lehet elvégezni a határátlépéshez szükséges vámeljárásokat, így megnövekedett sorokra számíthatnak a határátkelőhelyeken.

A határőrök arra kérik az utazókat, hogy indulás előtt vegyék figyelembe ezt az információt, és amennyiben lehetséges, halasszák el a határátkelést a rendszer helyreállításáig.

Kárpátalja.ma