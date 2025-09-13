Szünetelni fog a gépjárműforgalom az egyik kárpátaljai határátkelőhelyen

Részlegesen szünetelni fog a forgalom az Aknaszlatina–Máramarossziget (Солотвино–Sighetu-Marmației) ukrán–román határátkelőn – tájékoztat az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint szeptember 15-től, 45 napon keresztül szünetelni fog a gépjárműforgalom hétfőtől péntekig 9:00 és 15:30 között.

A korlátozás a gyalogosforgalmat nem érinti.

Az ideiglenes forgalomkorlátozásra a Tisza folyón átívelő híd javítása miatt van szükség.

Kárpátalja.ma