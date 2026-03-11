Szviridenko Macronnal és a francia külügyminiszterrel tárgyalt az ukrán energiarendszer stabilitásáról

Szviridenko Julia, Ukrajna miniszterelnöke munkalátogatása során Párizsban találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel és Jean-Noël Barrot francia európai és külügyminiszterrel.

, hogy tájékoztatta Macron elnököt az ukrán kormány stratégiai energiagazdálkodási átalakítási terveiről és a régiók energiatartósságának biztosításáról. Az egyik fő elem a kogeneráció fejlesztése. Megállapodtak egy közös szakértői csoport létrehozásáról, amely a francia elnök ukrajnai újjáépítési megbízottjának részvételével dolgozna a decentralizált energiatermelő objektumok kiépítésén, beleértve a magánszektor bevonását is.

Szviridenko arról is tájékoztatta a francia partnereket, hogy milyen következményei voltak az orosz támadásnak a Barátság kőolajvezetékre.

A külügyminiszterrel folytatott tárgyaláson hangsúlyozták, hogy Franciaország teljes mértékben elkötelezett Ukrajna támogatásában. A miniszter megerősítette, hogy a Közel-Kelet válsága nem vonja el a figyelmet a tartós és igazságos béke elérésére irányuló erőfeszítésektől, valamint biztosította Ukrajna függetlenségének és szabadságának támogatásáról.

A felek beszéltek az Ukrajnát naponta érő orosz támadások hatásairól az energiaszektorra. Barrot emlékeztetett a kétoldalú együttműködés legutóbbi lépéseire, köztük a február 19-én bejelentett támogatási alap folytatására, amely a kritikus infrastruktúra és az ukrán gazdaság kulcsfontosságú ágazatainak helyreállítását szolgálja.

Franciaország összesen 71 millió eurónyi támogatást nyújt Ukrajnának, amelynek egy része az energiaszektorra irányul. Ukrajna tervei között szerepel körülbelül 4 GW energiatermelési kapacitás helyreállítása, amelyet az orosz támadások károsítottak, valamint az energiahálózat biztonsági architektúrájának fejlesztése.

