Támadás ért egy ukrán férfit Lengyelországban autóeladás közben

Brutális támadás történt a lengyelországi Wrocławban április 26-án: egy ukrán férfit 14 késszúrással sebesítettek meg, miközben autóját próbálta eladni – számolt be róla az inPoland nyomán az RBK-Ukrajina.

A beszámoló szerint a 32 éves férfi meghirdette eladásra gépjárművét. A vásárlónak jelentkező két férfi személyesen tekintette meg az autót, és közölték, hogy megfelel nekik a jármű. A találkozó után a tulajdonos hazament a szükséges dokumentumokért.

A sértett elmondása szerint a „vevők” már a találkozó elejétől furcsán viselkedtek. Később arra kérték, hogy vigye el őket egy bankautomatához készpénzfelvétel céljából. A pénzfelvétel azonban 15 különböző ATM-nél sem sikerült, majd egy Żabka üzletnél is próbálkoztak, szintén eredménytelenül.

Amikor az adásvételi szerződés aláírása következett volna, a férfiak hirtelen késsel támadtak az ukrán állampolgárra. A sértettnek sikerült kiszabadulnia az autóból, és segítségért kiabálva elmenekült.

A támadás következtében az ukrán férfi 14 szúrt sebet szenvedett. A támadók elmenekültek, azonban egyikük a menekülés közben elvesztette mobiltelefonját, amelyet a sértett később megtalált.

A sebesült kapcsolatba lépett ismerősével, majd egy benzinkúthoz jutott el, ahol mentőt és rendőrséget hívtak. Az elsősegélyt helyszínen tartózkodó ukrán állampolgárok nyújtották. A férfi sérüléseit a kórházban több mint 50 öltéssel látták el, állapota stabil.

A lengyel hatóságok őrizetbe vették a feltételezett elkövetőket.

