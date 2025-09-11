Az utcán támadtak meg egy nőt Munkácson

A hatóság munkatársai őrizetbe vettek egy 27 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megtámadott egy helyi lakost Munkácson – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a rendfenntartók szeptember 10-én kaptak bejelentést egy 55 éves munkácsi nőtől, aki elmondta, hogy amikor hazafelé tartott, megtámadták egy többemeletes lakóház bejáratánál.

A támadó arcon ütötte a nőt, erőszakkal elvette tőle az aranyékszereit, majd elmenekült.

A rendőrök a nyomozás során kiderítették, hogy a tettes egy büntetett előéletű helyi férfi volt. A rendfenntartók letartóztatták a támadót, akinél megtalálták az ellopott ékszereket is.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A tettes akár 10 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

Kárpátalja.ma