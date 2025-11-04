Újjáépítettek egy árvíz által lerombolt hidat a Técsői járásban

A técsői járási Tarackraszna községben befejeződött annak a hídnak a helyreállítása, amelyet a 2023-as heves esőzések és áradások semmisítettek meg.

Az árvíz akkor súlyosan megrongálta a védőgátakat, a partbiztosításokat és több kisebb hidat is. Tarackrasznánál a hegyi folyó alámosta a 18 méter hosszú híd betonpillérét, így annak fémszerkezete és deszkapadlója a vízbe omlott.

A híd hiánya komoly nehézségeket okozott a helyieknek és az erdészet dolgozóinak. A lakosok csak gázlón vagy autóval tudtak átkelni a folyón, míg az erdészet munkaterületének 90%-a megközelíthetetlenné vált. A faanyag kitermelése drasztikusan csökkent, a szállítás nehézségei miatt pedig a tűzifa ára is megemelkedett. Egy erdőtűz esetén sem a tűzoltók, sem az erdészek nem tudtak volna gyorsan beavatkozni.

A híd helyreállítására bizottság alakult, majd a Prozorro közbeszerzési rendszerben pályázatot hirdettek, amelyet a legalacsonyabb – 7,7 millió hrivnyás – ajánlatot tevő vállalat nyert el.

Az új híd már elkészült. Erős, vasbeton alapra épült, fémkorláttal és esővíz-elvezető rendszerrel szerelték fel. A partokat gabionokkal erősítették meg az erózió ellen, és kihelyezték az útjelző táblákat is.

A korszerű, tartós szerkezet ismét összeköti a Krasznisora két partját, megkönnyítve a közlekedést a helyiek számára. A hídon keresztül újra elérhetők a lakóházak, földek, valamint a környék népszerű kirándulóhelyei.

