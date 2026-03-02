Tavaszias időjárás várható a héten Kárpátalján

Március eleje enyhe, tavaszias időt hoz Kárpátaljára. A meteorológusok előrejelzése szerint március 2-a és 6-a között többnyire száraz, mérsékelten meleg időjárásra számíthatunk a térségben. A légköri nyomás emelkedett marad, így számottevő csapadék nem valószínű, a felhőzet pedig időszakosan változhat.

Március 2-án, a hét elején változó felhőzet mellett nem várható jelentős csapadék. Az éjszakai hőmérséklet 0°C és +3°C között alakul, nappal pedig +3°C és +9°C közé melegszik a levegő. Az alföldi területeken +12°C-ot is mérhetnek. A hegyvidéki területeken reggelre helyenként köd képződhet, az utakon pedig síkosság, jegesedés is előfordulhat.

Március 3-a és 5-e között az évszakhoz képest továbbra is enyhe marad az idő. A nappali hőmérséklet többnyire +5°C és +8°C között alakul, éjszaka gyenge fagyokra, illetve 0°C körüli értékekre lehet számítani. Csapadék nem valószínű, a szél mérsékelt lesz, jellemzően északnyugati vagy nyugati irányból fúj.

Március 6-án tovább erősödik a felmelegedés: nappal a hőmérséklet elérheti a +12°C-ot, míg az éjszakai minimumok+5°C és +7°C között alakulnak. A hét második felében is száraz, csapadékmentes idő ígérkezik.

Összességében a hét időjárása kifejezetten enyhének mondható március elejéhez képest, ami kedvez a szabadtéri tevékenységeknek, és lehetőséget teremt arra, hogy a térség lakói élvezhessék az első igazán tavaszias, napfényes napokat.

A mukachevo.net nyomán.

