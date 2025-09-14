Egy férfi baltával támadta meg a TCK alkalmazottait Cserkasziban

Cserkasziban őrizetbe vettek egy férfit, aki a katonai nyilvántartási dokumentumok ellenőrzése közben rátámadt a toborzóiroda (TCK) munkatársaira és egy rendőrre – közölte a Cserkaszi megyei toborzóközpont sajtószolgálata.

Az eset szeptember 11-én történt. A katonák és egy rendőr megállítottak egy járókelőt, aki nem volt hajlandó igazolni magát, agresszíven kezdett viselkedni, és egy baltát rejtő táskával hadonászott.

A férfi a táskával kétszer fejen ütötte az egyik katonát, sérülést okozva neki. Ezt követően könnygázt fújt a rendfenntartók irányába.

A rendőrség információi szerint a 43 éves férfi körözés alatt állt.

Az ügyben a hatóságok büntetőeljárást indítottak. A gyanúsítottat 3–5 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A nyomozás folyamatban van.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma