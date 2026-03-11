Megtámadták a TCK munkatársait az Ungvári járásban

Incidens történt az ungvári járási Patakoson a napokban. Egy helyi férfiakból álló csoport rátámadt a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) katonáira – közölte a kárpátaljai rendőrség.

A rendőrség tájékoztatása szerint a katonák éppen a mozgósítással kapcsolatos értesítési feladatokat látták el, valamint ellenőrizték az állampolgárok katonai nyilvántartási dokumentumait.

Mint írták, a helyi lakosok szándékosan elállták annak a járműnek az útját, amellyel a katonák közlekedtek, majd konfliktust provokáltak. A vita során a támadók fadarabokat használtak, amelyekkel megrongálták a járművet, és nyomást próbáltak gyakorolni a katonai szolgálat képviselőire.

A rendőrség közbeavatkozott, és megakadályozta a helyzet további eszkalációját.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A hatóságok már azonosították az incidens valamennyi résztvevőjét.

A három legaktívabb támadót őrizetbe vették.

Kárpátalja.ma