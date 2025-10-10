Fókuszban az emberkereskedelem elleni küzdelem Técsőn

A Técsői Járási Katonai Közigazgatásban megtartották a család, a nemek közötti egyenlőség, a demográfiai fejlődés, a családon belüli erőszak megelőzése és az emberkereskedelem elleni küzdelem kérdéseivel foglalkozó koordinációs tanács ülését – számolt be róla Vagyim Nosza, a járási közigazgatás helyettes vezetője október 9-én.

Az eseményen részt vettek a járási közigazgatás illetékes osztályainak képviselői, a rendvédelmi szervek munkatársai, valamint a szociális és családügyi területen dolgozó szakemberek.

A tanácskozáson Inna Mihalcsics, a Técsői Szociális Védelmi Hivatal családügyi szektorának vezetője ismertette a koordinációs tanács fő feladatait és hatásköreit. Külön hangsúlyt kapott az emberkereskedelem áldozatainak jogi státuszával kapcsolatos tájékoztatás.

A résztvevők elsősorban az emberkereskedelem elleni küzdelem aktuális kérdéseit vitatták meg – ez a probléma ugyanis az utóbbi időben különösen időszerűvé vált. Szó esett a hatóságok és szervezetek közötti együttműködés javításáról, valamint az áldozatok azonosításának és támogatásának hatékonyabb mechanizmusairól is.

Az ülésen emellett a családon belüli erőszak megelőzésének és kezelésének fontosságát is hangsúlyozták, külön kiemelve a lakosság körében folytatott felvilágosító munka jelentőségét.

Vagyim Nosza posztjában kiemelte:

– Az emberkereskedelem megelőzése és visszaszorítása közös felelősség, amelyben az állami szerveknek, a rendvédelmi hatóságoknak, a szociális intézményeknek és a civil társadalomnak egyaránt szerepe van. Csak összefogással lehet hatékonyan fellépni e súlyos bűncselekmény ellen, és valódi segítséget nyújtani az áldozatoknak.

A megbeszélés végén a résztvevők több javaslatot is megfogalmaztak a hatóságok közötti együttműködés erősítésére, információs kampányok szervezésére, valamint az emberkereskedelemre adott intézményi válaszok javítására.

A tanácskozás kapcsán emlékeztettek arra is, hogy október 18-án Ukrajnában az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napját tartják, amely a társadalom figyelmét hivatott felhívni a modernkori rabszolgaság problémájára, az áldozatok támogatására és az összefogás fontosságára.

