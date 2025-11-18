Elütöttek egy 14 éves fiút a Técsői járásban

Elgázoltak egy 14 éves fiatalt a técsői járási Taracközön november 17-én este – közölte a kárpátaljai rendőrség. Az esetről a mentősök értesítették a hatóságokat.

Előzetes információk szerint egy Renault Duster gépkocsi vezetője nem tartotta be a sebességkorlátozást, és elgázolt egy 14 éves fiút, aki a gyalogátkelőhelyen kelt át az úttesten. A fiatalt számos sérüléssel szállították kórházba.

A rendőrség megjegyzi, hogy a járművet egy 57 éves külföldi állampolgár vezette, aki már egy ideje Técsőn él. A hatóság szerint a sofőr józan volt.

Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma