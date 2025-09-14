Meggyilkolta fiát egy férfi a Técsői járásban

Gyilkosságról érkezett bejelentés a técsői járási rendőrséghez. Szeptember 14-ére virradóra egy 63 éves férfi halálra késelte saját fiát Királymezőn.

A rendőrséget egy helyi lakos értesítette, aki a közelben él. A helyszínre azonnal kiérkezett a járási rendőrkapitányság nyomozócsoportja és a bűnügyi szakértők. A házban megtalálták a 40 éves férfi holttestét.

A nyomozás szerint az áldozat és apja együtt italoztak, amikor heves vita alakult ki közöttük. A konfliktus során a 63 éves férfi kést ragadott, és öt alkalommal megszúrta fiát. A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A házkutatás során a rendőrök lefoglalták a gyilkossághoz használt kést. A gyanúsítottat őrizetbe vették.

A nyomozás folyamatban van.

Forrás: a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata nyomán

Kárpátalja.ma