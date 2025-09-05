Lángok csaptak fel egy üdülőközpontban Alsóapsán

Tűzesetről érkezett bejelentés a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatához (DSZNSZ) szeptember 4-én. A lángok a técsői járási Alsóapsán, egy üdülőközpont területén csaptak fel.

A tűz következtében mintegy 300 négyzetméteren megsemmisült az épület tetőszerkezete, valamint jelentős anyagi károk keletkeztek. A balesetben a létesítmény 1981-ben született tulajdonosa súlyos, a testfelület 75 százalékát érintő égési sérüléseket szenvedett.

A tűz okát vizsgálják.

