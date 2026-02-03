Telefonos csalókra figyelmeztetik a kárpátaljaiakat

A rendőrség figyelmeztetést adott ki a lakosság számára: újabb hullám indult a telefonos csalásokból, amelynek elsősorban az idősebb korosztály tagjai esnek áldozatul.

A csalók gyakran telefonálnak és rendőrségi vagy hatósági munkatársnak adják ki magukat, majd félelemkeltéssel próbálnak pénzt kicsalni – például azzal, hogy bűncselekmény elkövetésével vádolják a gyanútlan beszélgetőpartnerüket, és büntetőjogi felelősségre vonással fenyegetik őket.

A legfontosabb tudnivalók:

Semmilyen hatóság — így a rendőrség sem — nem folytat jogi eljárást és nem emel vádakat telefonon keresztül.

A fenyegetések, nyomásgyakorlás vagy sürgős intézkedések követelése egyértelmű csalási jel.

Ha Önnek vagy egy hozzátartozójának fenyegető hívás érkezik, azonnal tegye le a telefont, és hívja a 102‑es rendőrségi segélyhívó számot.

Különösen veszélyeztetettek az idősebbek, akik gyakran megijednek, amikor azt hallják, hogy szerettükkel „probléma van” vagy „bűncselekmény miatt” kell fizetniük.

Beszéljenek szüleikkel, nagyszüleikkel arról, hogyan lehet felismerni egy ilyen csalási kísérletet, és mit kell tenni ilyen esetben. Egyetlen beszélgetés is megóvhatja a családjukat a pénzveszteségtől és felesleges félelemtől! – áll a tájékoztatásban.

Kárpátalja.ma