Téli közlekedési tippek: hogyan kerüljük el a baleseteket?

A rendőrség felhívja a figyelmet a téli közlekedés veszélyeire, és azt javasolja, hogy mindenki legyen fokozottan óvatos az utakon!

Ellenőrizze járművét: gumiabroncsok állapota, fényszórók, ablaktörlők, akkumulátor, fékek működése nyílt területen.

Viharos időben kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat: a pedálokat egyenletesen és kiegyensúlyozottan használja.

Tartsa a követési távolságot, fékezzen időben.

A téli, jeges út más sebességmódot igényel: válassza a biztonságos sebességet.

Figyeljen a potenciálisan veszélyes útszakaszokra: kereszteződések, jelzőlámpával nem szabályozott gyalogátkelők, megállók, valamint hidak és felüljárók, amelyek alacsony hőmérsékleten jegesedhetnek.

Figyelje más közlekedők viselkedését, próbálja előre látni a manővereiket.

Ne feledkezzen meg a gyalogosokról: a csúszós felületen könnyen eleshetnek. Gyalogátkelőknél, iskolák, óvodák környékén csökkentse a sebességet a lehető legkisebbre.

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy mindig vegyék figyelembe az időjárási körülményeket, és legyenek maximálisan óvatosak az utakon!

Kárpátalja.ma