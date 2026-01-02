Téli közlekedési tippek: hogyan kerüljük el a baleseteket?
A rendőrség felhívja a figyelmet a téli közlekedés veszélyeire, és azt javasolja, hogy mindenki legyen fokozottan óvatos az utakon!
- Ellenőrizze járművét: gumiabroncsok állapota, fényszórók, ablaktörlők, akkumulátor, fékek működése nyílt területen.
- Viharos időben kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat: a pedálokat egyenletesen és kiegyensúlyozottan használja.
- Tartsa a követési távolságot, fékezzen időben.
- A téli, jeges út más sebességmódot igényel: válassza a biztonságos sebességet.
- Figyeljen a potenciálisan veszélyes útszakaszokra: kereszteződések, jelzőlámpával nem szabályozott gyalogátkelők, megállók, valamint hidak és felüljárók, amelyek alacsony hőmérsékleten jegesedhetnek.
- Figyelje más közlekedők viselkedését, próbálja előre látni a manővereiket.
- Ne feledkezzen meg a gyalogosokról: a csúszós felületen könnyen eleshetnek. Gyalogátkelőknél, iskolák, óvodák környékén csökkentse a sebességet a lehető legkisebbre.
A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy mindig vegyék figyelembe az időjárási körülményeket, és legyenek maximálisan óvatosak az utakon!