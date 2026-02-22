Terrortámadás történt Lembergben

Robbanásban vesztette életét egy 23 éves rendőr február 22-én éjszaka Lembergben – közölte a nemzeti rendőrség vasárnap reggel.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint éjfél után bejelentés érkezett, miszerint betörtek egy Danilisina utcai üzletbe. Amikor az első járőregység kiérkezett a helyszínre robbanás történt. A második egység megérkezésekor pedig újabb robbanás volt. Később kiderült, hogy saját gyártású robbanószerkezeteket robbantottak fel.

A robbanásokban 24 személy megsérült, mindannyian kórházba kerültek. Egy rendőrautó és egy civil gépjármű is megrongálódott.

A rendőrség büntetőeljárást indítottak az ügyben. Az esetet súlyos következményekkel járó terrorcselekménynek minősítették.

Nyitókép forrása: Nemzeti Rendőrség