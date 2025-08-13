Veszélyes szúnyog jelent meg Ukrajnában

A világ egyik legveszélyesebb szúnyogfaja, a tigrisszúnyog jelent meg Ukrajnában – számolt be róla az UNIAN hírügynökség arra a nyilatkozatra hivatkozva, amelyet Jevhen Halajim entomológus adott a Telegraphnak.

A szúnyog több mint két tucat veszélyes vírust hordoz, többek között a nyugat-nílusi, a dengue- és a Zika-vírust. A nyugat-nílusi láz az esetek 20%-ában influenzaszerű tünetekkel, lázzal, izom-, ízületi- és hátfájással, hányingerrel és hasmenéssel jár. Súlyos esetekben idegrendszeri károsodás is előfordulhat – agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, bénulás.

Az entomológus elmondása szerint Ukrajna területén 10–15 vérszívó szúnyogfaj él, de a tigrisszúnyog csak nemrég jelent meg. A helyi fajokkal ellentétben nappal is aktívan csíp, nem fél a napfénytől.

A szúnyogokat népi módszerekkel is el lehet riasztani, például üröm használatával, vagy speciális riasztószerekkel. Halajim szerint azonban az eszköz hatékonysága az adott szúnyogfajtól függ – ami egyesek ellen hatásos, az másokra nem biztos, hogy hatással lesz.

A tigrisszúnyog (Aedes albopictus) könnyen felismerhető a lábain és testén található fekete-fehér csíkokról. A szúnyog Kelet-Ázsiából származik, de a XXI. század elején elterjedt a Föld trópusi és szubtrópusi övezeteiben is. Természetes elterjedési területén kívül még legalább 28 országban van jelen.

