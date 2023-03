Tilos a száraz fű és az aljnövényzet égetése Kárpátalján

A tavasz beköszöntével egyre gyakoribb a száraz fű és a kerti zöldhulladék égetése.

A hatóságok már számtalan alkalommal felhívták a figyelmet ennek veszélyeire.

Március eleje óta már több mint 10 alkalommal riasztották a tűzoltókat, mert égett a száraz fű vagy az aljnövényzet Kárpátalján.

A lángok mintegy 6 hektárnyi területen pusztítottak.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal helyettes vezetője elmondta, hogy tavaly március-október folyamán 2 536 tüzet jegyeztek fel a térség természetes ökoszisztémáiban és erdőterületein, a leégett területek nagysága pedig meghaladta a 3,6 ezer hektárt.

Felszólítjuk a kárpátaljai lakosokat is, hogy az erdőterületeken, üdülőterületeken ne rakjanak tüzet, ne égessenek tarlót, száraz növényzetet, szemetet az erdő földjein, tőzeglápokon, erdősávokon, utak mentén stb. Továbbá kérik a fokozottan tűzveszélyes időszakokban az erdők és erdei parkövezetek látogatásának, valamint a járművek behajtásának korlátozását ezekre a területekre – mondta el Miroszlav Bileckij.

A szabálysértések büntetést vonnak maguk után. A jogszabályok megsértése esetén a lakosokat 3 060-tól 6 120 hrivnyáig, a tisztviselőket 15 300 hrivnyától 21 420 hrivnyáig terjedő pénzbírsággal sújthatják.

Miroszlav Bileckij elmondta, hogy az ökoszisztémákban keletkező tüzek valódi katasztrófát jelentenek a természeti környezet számára. Nemcsak károsítják a környezetet és elpusztítják az élőlényeket, hanem óriási gazdasági károkat is okozhatnak, sőt, emberéleteket is veszélybe sodorhatnak. A leégett terület sokáig nem tud helyreállni. Ezenkívül pedig a száraz fű égéstermékei súlyosan károsítják az emberi egészséget is.

Kárpátalja.ma