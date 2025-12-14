Tinédzserek bántalmaztak egy 14 éves lányt Dnyipropetrovszk megyében
Tizenévesek egy csoportja brutálisan megvert egy 14 éves lányt december 12-én, Pavlohrad városában – közölte a Dnyipropetrovszk Megyei Ügyészség szombaton.
A bántalmazók videófelvételt is készítettek az esetről, amelyet az interneten terjesztettek.
A rendvédelmi szervek büntetőeljárást indítottak az ügyben. Jelenleg a videófelvétel elemzése által próbálják azonosítani a résztvevőket.
A közösségi médiában arról számoltak be, hogy a tinédzserek állatobántalmazás miatt verték meg a lányt, de ezt az információt a rendőrség nem erősítette meg.
Nyitókép forrása: step.dp.ua