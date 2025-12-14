Tinédzserek bántalmaztak egy 14 éves lányt Dnyipropetrovszk megyében

Tizenévesek egy csoportja brutálisan megvert egy 14 éves lányt december 12-én, Pavlohrad városában – közölte a Dnyipropetrovszk Megyei Ügyészség szombaton.

A bántalmazók videófelvételt is készítettek az esetről, amelyet az interneten terjesztettek.

A rendvédelmi szervek büntetőeljárást indítottak az ügyben. Jelenleg a videófelvétel elemzése által próbálják azonosítani a résztvevőket.

A közösségi médiában arról számoltak be, hogy a tinédzserek állatobántalmazás miatt verték meg a lányt, de ezt az információt a rendőrség nem erősítette meg.

