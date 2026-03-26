Tinédzserek lövöldöztek Ungváron
Kiskorúak lövöldöztek a megyeszékhelyen március 25-én – tudatta a Kárpátaljai Járőrszolgálat sajtószolgálata csütörtökön.
A rendvédelmi szerveket egy férfi értesítette, aki elmondta, hogy lövéseket hallott a Korzó utcában.
A helyszínre kiérkező járőrök kiderítették, hogy négy kiskorú egy fegyvernek tűnő tárgyból adott le lövéseket, majd ismeretlen irányba menekültek.
A rendfenntartók gyorsan beazonosították és megtalálták a tetteseket. Egyiküknél egy légpisztolyt találtak.
A tinédzserek szüleit a helyszínre riasztották. Az eset körülményeit vizsgálják.