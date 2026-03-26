Tinédzserek lövöldöztek Ungváron

Kiskorúak lövöldöztek a megyeszékhelyen március 25-én – a Kárpátaljai Járőrszolgálat sajtószolgálata csütörtökön.

A rendvédelmi szerveket egy férfi értesítette, aki elmondta, hogy lövéseket hallott a Korzó utcában.

A helyszínre kiérkező járőrök kiderítették, hogy négy kiskorú egy fegyvernek tűnő tárgyból adott le lövéseket, majd ismeretlen irányba menekültek.

A rendfenntartók gyorsan beazonosították és megtalálták a tetteseket. Egyiküknél egy légpisztolyt találtak.

A tinédzserek szüleit a helyszínre riasztották. Az eset körülményeit vizsgálják.

