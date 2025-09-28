Tíz méter magasból zuhant le egy gombázó az Ungvári járásban

Combnyaktörést szenvedett egy 72 éves nő, aki gombázás közben zuhant le egy szikláról szombaton – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szeptember 27-én.

Az idős nő és fia gombázni indult a Bercsényifalva (Dubrinicsi) és Kispásztély (Pasztilki) közötti erdőbe, ám az édesanya megsérült, és nem tudta tovább folytatni az útját. A mentőszolgálatot a fia értesítette: közölte a pontos tartózkodási helyüket, és megvárta a segítséget.

A mentőcsapat tagjainak egy hegyi ösvényen keresztül kellett eljutniuk a sérülthöz. Körülbelül 4–5 kilométert gyalogoltak felszerelésükkel, hogy elláthassák az asszonyt. A mentőorvos elsősegélyben részesítette a sérült nőt, majd hordágyon vitték a mentőautóig.

Az édesanyát kórházba szállították; az orvosok szerint csoda, hogy nem esett nagyobb baja.

Kárpátalja.ma