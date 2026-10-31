Tizenegyedik gyermekét hozta világra egy nő Kárpátalján

Október 31-én, reggel olyan gyorsan indult meg a szülés egy 36 éves, tizenegyedik gyermekét váró nőnél, hogy már nem volt idő eljutni a szülészetre – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a közösségi oldalán.

A helyszínre érkező mentősök azonnal megkezdték a szükséges ellátást, és segítettek a kismamának világra hozni gyermekét.

A kislány körülbelül 3800 grammos súllyal született, és rögtön felsírt.

A beszámoló szerint az édesanya és a kisbaba állapota egyaránt kielégítő. A szülést követően a mentőegység mindkettőjüket a Szolyvai Központi Járási Kórházba szállította további orvosi megfigyelésre.

Az egészségügyi szakemberek felhívják a várandós nők figyelmét arra, hogy a szülés várható időpontjának közeledtével érdemes előre megtervezni a kórházba jutást, különösen akkor, ha a szülészeti osztály távol található a lakóhelytől.

Hangsúlyozzák, hogy a mentőszolgálat nem helyettesítheti a megfelelően felszerelt szülészeti intézményt. Amennyiben azonban a szülés váratlanul, gyorsan indul meg, és sürgős segítségre van szükség, a 103-as segélyhívó számon kell értesíteni a mentőket.

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