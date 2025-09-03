Tizennégy belső menekült gyermek talált új otthonra a Munkácsi kistérségben
A teljes körű háború kitörése óta 14, a megszállt területről származó, gyermek került új családba Kárpátalján – közölte a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán szeptember 3-án.
Hetet családi típusú gyermekotthonokban, hetet pedig gyámoknál vagy gondviselőknél helyeztek el.
A gyerekek nehéz megpróbáltatásokon mentek keresztül: nem megfelelő bánásmód, kényszerű kitelepítés és megfelelő lakhatási körülmények hiánya.
A kicsik pszichológiai segítséget kapnak az átélt traumák feldolgozásához.