Több baleset is történt Beregszászban a csúszós utak miatt

A kedvezőtlen időjárási körülmények következtében több közlekedési balesethez is riasztották a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) beregszászi egységeit – tájékoztatott a szolgálat kárpátaljai kirendeltsége.

A közlemény szerint a reggeli órákban a mentők a Beregszászban található Prikordonna (Határőr) utcába vonultak ki, ahol a havazás és az úttest jegesedése miatt egy Opel Astra letért az útról, és a Vérke-csatorna feletti szegélyen fennakadva vesztegelt. A jármű balesetéről egy szolgálaton kívül tartózkodó kolléga értesítette a mentőszolgálatot. A beregszászi őrs parancsnoka magánügyeit intézte, amikor észrevette a veszélyes helyzetbe került személyautót. A mentőegységek megérkezéséig segített a jármű vezetőjének abban, hogy az autó ne boruljon a csatornába.

Nem sokkal korábban egy másik esethez is riasztották a beregszászi mentőket. A Pljazsna (Strand) utcában egy Škoda Octavia csúszott le az útról, és az árokban kötött ki. A jármű kiszabadítását a helyszínre érkező mentőegységek végezték el.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a baleset idején az autóban tartózkodott a sofőr 2022-ben született fia is. A gyermeket kielégítő állapotban szállították kórházba további megfigyelés céljából.

A mentőszolgálat ismételten arra kéri a járművezetőket, hogy a téli időjárási körülmények között fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék a hirtelen manővereket a csúszós útszakaszokon.

Kárpátalja.ma